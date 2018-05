Ciao Gigi! Der emotionale Abschied einer Fußball-Legende

Viele in Italien hatten ja damit gerechnet und auch darauf gehofft, dass der 40-Jährige noch eine weitere Saison anhängt. Rein sportlich und körperlich ist Buffon auch in seinem höheren Alter noch über jeden Zweifel erhaben. Im Land des vierfachen Weltmeister gibt es keinen besseren Torhüter, das wurde nicht zuletzt im Cupfinale zwischen Juve und Milan wieder offensichtlich, als Buffons legitimem Nachfolger Gianluigi Donnarumma gleich mehrere folgenschwere Patzer unterliefen. Missgeschicke, wie man sie von Gigi Buffon in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum gesehen hatte.

Trotzdem glaubt und vor allem spürt der 40-Jährige, dass jetzt seine Zeit gekommen ist, das Tor zu verlassen. „Ich bin Buffon, und ich wollte auch bis zum letzten Tag meiner Karriere der Buffon sein, so wie ihn alle kennen“, erklärte der Routinier, „sobald ich merke, dass ich nicht mehr der Buffon bin, dann ist es besser, ich höre auf.“