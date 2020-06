Christopher Trimmel feiert Klassenerhalt mit Union Berlin

Nach dem 1:0-Heimsieg am Dienstagabend gegen Schlusslicht Paderborn spielt Union Berlin auch in der kommenden Saison in der deutschen Bundesliga. „Wir wussten, dass wir Abstiegskandidat Nummer eins sind und haben es die ganze Saison hervorragend gemacht. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Der Klassenerhalt ist in erster Linie für die Fans“, sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel.

Zugleich versprach der 33-jährige Burgenländer dem Anhang: „Wir werden die Feierlichkeiten nachholen.“ Die Berliner waren im Vorjahr erstmals ins Oberhaus aufgestiegen. Die „Eisernen“ aus dem Osten der deutschen Hauptstadt hatten schon damals versichert, dass die Bundesliga mehr als nur ein „Ein-Jahres-Abenteuer“ für sie sein solle, und stellten den Klassenerhalt nun bereits zwei Runden vor Schluss sicher.