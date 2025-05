Ilzer zu Spekulationen: "Schreiben Sie, dass Pelé auferstanden ist"

Christian Ilzer hat sich über anhaltende Spekulationen zu einem möglichen Nachfolger bei der TSG Hoffenheim amüsiert gegeben. "Ich finde es lustig, dass Sie mich das wieder fragen - genauso wie in der letzten Woche, genauso wie vor zwei Wochen", sagte Ilzer vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Freitag. Seit Wochen steht eine Trennung der auf Platz 15 liegenden Hoffenheimer vom früheren Sturm-Trainer zur Diskussion, obwohl dieser erst im November in den Kraichgau gekommen war.