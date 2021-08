Chelsea gewinnt den Supercup im Elferschießen

Knapp nach dem Wechsel hatte wieder ein Moreno Pech, diesmal traf Gerard mit einem schönen Schuss nur die Stange (52.). Danach hatten die Spanier ihre beste Phase und näherten sich dem Ausgleich an.

Der fiel in der 73. Minute, als Gerard Moreno eine schöne Aktion ebenso sehenswert abschloss. Weil Marcos Alonso in der Nachspielzeit den Matchball für Chelsea vergab, ging ein Supercup wieder einmal in die Verlängerung.

Aber auch dort konnte man den Sieger nicht ermitteln, was in Folge das Elferschießen regelte. Dort gewann Chelsea 6:5.