Trainer Pal Dardai verlässt im Sommer Hertha Berlin

Hertha Berlin ohne Pal Dardai? Pal Dardai ohne Hertha Berlin? Das ist nur schwer vorstellbar. Der Ungar hat praktisch sein halbes Leben beim Traditionsverein aus der deutschen Hauptstadt verbracht. Von 1997 bis 2012 war der 43-Jährige bei der Hertha als Mittelfeldspieler am Ball, danach wurde er dort Trainer, seit 2015 leitet er die Geschicke der Kampfmannschaft.

Im Sommer gehen Dardai und die Berliner nun getrennte Wege. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Die Hertha hatte zuletzt fünf Partien in Folge verloren, am Wochenende gab es ein 0:2 in Hoffenheim. Wegen seiner Verdienste um seinen Lieblingsverein darf Dardai die Saison noch beenden, danach will sich der Klub von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazzaro sportlich neu aufstellen. Nach Freiburg-Coach Christian Streich ist der Ungar der Bundesliga-Trainer, der aktuell am längsten im Amt ist.