Chaos im türkischen Fußball

Besonders im Fokus der staatsanwaltlichen Ermittlungen steht die Partie des späteren Meisters Fenerbahçe gegen Sivasspor. Fenerbahçe siegte im Mai 2011 mit 4:3 und sicherte sich damit Last Minute den Titel - auch dank eines groben Patzers von Sivasspor-Torhüter Korcan Celikay, der einen harmlosen Fernschuss zwischen seinen Beinen durchkullern ließ.



Die Staatsanwaltschaft glaubt nicht an einen Torwart-Patzer. Celikay wurde verhaftet, ebenso wie die Präsidenten von Sivasspor und Fenerbahçe. Der Vorwurf: Fenerbahçe-Chef Aziz Yildirim, ein reicher Bauunternehmer, soll seinem Verein die Meisterschaft gekauft haben. Der Klub bestreitet das. "Jeder soll wissen, dass Fenerbahçe niemals irgendwelche illegalen Aktivitäten unternommen hat und auch niemals wird", heißt es in einer Erklärung.



Offen ist auch noch, welche Mannschaften in den europäischen Wettbewerben antreten dürfen. Die UEFA hat den Ball an den türkischen Verband weitergeschoben. Die offizielle Erklärung: Für den Europacup würden nur Vereine nominiert, "die es sich sportlich verdient haben".