Vor der Champions League: Remis und Niederlage für Meister Sturm

Zum Abschluss des viertägigen Kurztrainingslagers in Catez ist für Fußball-Meister Sturm Graz ein Sieg ausgeblieben. Unmittelbar nachdem eine "B-Elf" der Steirer auf slowenischem Boden ein 1:1 gegen Orijent Rijeka geholt hatte, kassierte eine andere Formation des Bundesliga-Tabellenführers eine 0:2-Niederlage gegen HNK Rijeka. Vom Ergebnis her gab es somit eine misslungene Generalprobe vor der Fortsetzung der Champions-League-Saison am Dienstag bei Atalanta Bergamo.