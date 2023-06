Champions-League-Sieger ManCity als Löwe: "Inter wurde aufgefressen"

Bei „Tuttosport“ heißt es: „Der zerplatzte Traum. Die Nerazzurri spielen ebenbürtig, aber werden von den Fehlern und vom Pech bestraft: Lukuku ’pariert’ gegen Dimarco und vergibt dann per Kopf. Guardiola schafft das Triple - ein Triple aber gibt es auch für Italien: Alle drei europäischen Finali in diesem Jahr wurden verloren.“

"Krönender Abschluss"

Im Land des Siegers schreibt „The Guardian“: „Für Manchester City war es der krönende Abschluss, der Pokal, den sie sich gewünscht haben, um den ultimativen Satz zu vervollständigen. Oft wird gesagt, dass Vereine leiden müssen, bevor sie die Champions League gewinnen, und wie City das getan hat, besonders in den Jahren unter Pep Guardiola, in denen die Dominanz im eigenen Land keine Garantie in Europas elitärstem und unberechenbarstem Wettbewerb war.“

„The Telegraph“ erinnert an Sir Alex Ferguson: „In zwölf Jahren waren sie bereits sieben Mal englischer Meister, und nun hat das Team von Pep Guardiola den epischen Erfolg von Sir Alex Fergusons Manchester United aus dem Jahr 1999 in einer einzigen Saison wiederholt - Premier League, FA Cup und die Champions League.“