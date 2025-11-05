Champions League: Ein Österreicher war Zeuge einer Überraschung

Ein Österreicher war am Mittwoch hautnah dran an einer echten Überraschung. Sebastian Gishamer war Schiedsrichter beim enttäuschenden 2:2 von Chelsea in Aserbaidschan bei Karabach Agdam. Der 37-Jährige leitete sein erstes Spiel in der Champions League ohne gröbere Probleme, musste in der hitzigen Partie allerdings fünf Gelbe Karten vergeben. Es war der erste CL-Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters seit jenem von Robert Schörgenhofer am 2. November 2011 beim 0:4 von Viktoria Pilsen gegen Barcelona.

Spekatakel bei Brügge gegen Barcelona

Die Katalanen sind natürlich auch heuer Teil der Königsklasse, und sie ließen sich in Brügge auskontern. Zwar hatte Barcelona deutlich mehr vom Spiel und mehr Chancen, doch die Gastgeber nutzten in einer spektakulären Partie ihre wenigen Möglichkeiten – Endstand 3:3, Barça hält nach 4 Spielen bei nur 7 Punkten.