Ronaldo-Rekord ebnet Real den Weg

In die Köpfe von Fußballfans kann man einfach nicht hinein blicken. In Madrid gaben am Mittwochabend der weltbeste Fußballer und seine Kollegen von Real Madrid ihr Können gegen Dortmund zum Besten – und das Estadio Santiago Bernabéu war im Hinspiel des Viertelfinales nicht einmal ausverkauft.

In Paris empfing PSG Chelsea, das Prinzenpark-Stadion platzte aus allen Nähten, obwohl die Tickets bis zu 700 Euro gekostet hatten.

An beiden Schauplätzen gab es Heimsiege zu bewundern, Real steht nach dem 3:0 schon fast im Halbfinale, Paris muss nach dem 3:1 zumindest noch etwas zittern.

Beiden Heim-Vereinen gemein war der traumhafte Start in ihre Duelle. Beide gingen jeweils in der dritten Minute in Führung. Hier Real durch einen Treffer von Superstar Bale, dort Paris St. Germain durch einen schönen Schuss von Lavezzi unter die Latte.

Und hier endeten vorerst die Parallelen.