Kein Sieger in den ersten Viertelfinal-Partien

Die ersten beiden Champions-League-Viertelfinalpartien machten Hoffnung auf höchste Fußballkunst, brachten aber nur biedere Alltagskost. Sowohl Manchester United – Bayern als auch Barcelona – Atlético Madrid endeten nach langweiligen ersten und besseren zweiten Hälften 1:1. Damit haben die Auswärtsteams die bessere Ausgangsposition für die Rückspiele am kommenden Mittwoch.

Manchester United stand daheim gegen die Bayern lange einfach nur mit elf Mann in der eigenen Hälfte. Also hatten die Bayern – mit einem braven Alaba – praktisch immer den Ball, wurden aber auch nur dann gefährlich, wenn sie das Tempo in die Höhe schraubten. Gelungen ist das hie und da, dann kam der Titelverteidiger auch in den Strafraum, allerdings zunächst nicht weiter.