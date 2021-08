Champions League: Remis für Dragovic und Roter Stern

Aleksandar Dragovic muss weiterhin hart arbeiten für eine weitere Teilnahme an der Champions League in seiner Karriere. Mit seinem neuen Klub Roter Stern Belgrad reichte es am Dienstagabend in der 3. Qualifikationsrunde nur zu einem 1:1-Remis gegen Sheriff Tiraspol, den Meister der Republik Moldau.

Dragovic spielte dabei wie gewohnt durch, der serbische Meister geriet in Minute 33 in Rückstand und schaffte in der letzten Minute der ersten Hälfte den Ausgleich. Das Rückspiel steigt nächste Woche in Tiraspol.