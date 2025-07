Champions League: Salzburg kennt möglichen nächsten Gegner

Kommenden und nächsten Mittwoch geht es für Red Bull Salzburg im Europacup los. In der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League trifft Österreichs Vizemeister auf Brann Bergen aus Norwegen. Das Hinspiel findet zunächst in Skandinavien statt (19.00 Uhr/live ServusTV).

Sollte sich die Elf von Thomas Letsch durchsetzen, wartet in der 3. Qualifikationsrunde ein Klub, der oft in der Champions League vertreten ist. Wie die Auslosung am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon ergab, würden die Salzburger dann auf den FC Brügge aus Belgien treffen. Brügge wurde vergangene Saison Vizemeister hinter Union St-Gilloise.

Die 3. Qualifikationsrunde findet am 5./6. bzw. 12. August statt. Sollte Salzburg zuvor gegen Brann Bergen den Kürzeren ziehen, würde es für Roten Bullen in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League weitergehen.