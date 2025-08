Champions League live: So steht es bei Salzburg vs. Brügge

Salzburg will vorlegen. Österreichs Fußball-Vizemeister empfängt am Mittwoch (19.00 Uhr/ServusTV) in der dritten von vier Qualifikationsrunden zur Champions League den belgischen Vizemeister Club Brügge und könnte sich mit einem Heimsieg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Belgien schaffen. „Eine gute Ausgangsposition muss nicht zwangsläufig ein Kantersieg sein, sie kann auch ein knapper Heimsieg sein“, meinte Trainer Thomas Letsch am Dienstag.