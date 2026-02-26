Champions League: Real-Star meldet sich nach Schock aus dem Spital

Es war ein Riesenschock: Real-Verteidiger Raul Asencio blieb nach einem Zusammenstoß im Rückspiel des Champions-League-Play-offs gegen Benfica Lissabon am Boden liegen. Es war die 71. Minute, in der es sofort still wurde im Bernabeu. Asencio wurde minutenlang behandelt, schließlich wurde ihm eine Halskrause angelegt und er wurde vom Platz getragen. Für ihn kam ÖFB-Star David Alaba in die Partie.

Asencio wurde mit Verdacht auf eine schwere Nackenverletzung ins Krankenhaus gebracht. „Uns stockte der Atem, als wir sahen, wie er auf einer Trage weggebracht wurde. Es ist etwas im Nacken, scheint nicht ernst zu sein. Hoffentlich bleibt es nur bei einem Schreck“, gab Trainer Alvaro Arbeloa ein erstes Update.