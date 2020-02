Champions League: ManCity gewinnt in Madrid, Juve enttäuscht

Zwei Große des Weltfußballs haben einander am Mittwoch erstmals als Trainer die Hände geschüttelt. Auf der Bank von Real Madrid saß Zinedine Zidane, der mit dem weißen Ballett als Spieler und als Trainer (gleich drei Mal en suite) die Champions League gewonnen hat. Auf der Bank von Manchester City saß Josep Guardiola, der mit dem FC Barcelona als Spieler und Trainer in der Königsklasse erfolgreich war. Auch als Spieler hatten die beiden keinen Kontakt, als Zidane in Sommer 2001 zu Real kam, verließ Guardiola die Katalanen.

Bei Real Madrid saß Toni Kroos vorerst nur auf der Bank. Das lag aber nicht daran, dass der Deutsche Trainer Guardiola aus seiner Zeit bei der Bayern kennt und über den grünen Klee lobte. „Er war eine Schlüsselfigur für den deutschen Fußball und für mich persönlich“, sagte Kroos. So hatte auch Zidane einst ein Guardiola-Training in der Münchner Säbenerstraße besucht.

Einspruch von City

Bei Manchester City achteten die Beobachter auf das Auftreten der Stars, denn dem Klub droht eine zweijährige Europacupsperre wegen Verstößen gegen die Regeln des Financial-Fair-Play. Gestern kam der Einsprung beim Sportgerichtshof CAS an.

75.000 Zuschauer sahen im Bernabeu-Stadion keine hochklassige erste Halbzeit zwischen zwei Teams, die sich neutralisierten. Nur ein Kopfball von Benzema war gefährlich, doch Ederson hielt.

Die Engländer hatten zwei Möglichkeiten durch Gabriel Jesus, die aber gut verteidigt wurden. Nach der Pause wurde die Partie lebendiger, was aber an Manchester City lag. Und dennoch ging Real in Führung. Isco traf aus einem Konter, nachdem sich einige Manchester-Spieler sehr ungeschickt angestellt hatten (60.).