Liverpool - Roma: Spektakel-Fußball mit Emotionen

25 Minuten hielten die Römer die Offensivabteilung der Hausherren einigermaßen in Zaum, dann begann das Angriffstrio der Roten zu wirbeln. Bis zur 70. Minute trafen Salah, Mane und Firmino gegen eine oft hilflose Gäste-Abwehr scheinbar mühelos. „Wir sind exzellent gestartet, haben dann aber keinen kühlen Kopf bewahrt“, sagte Roma-Trainer Eusebio di Francesco. „Wir haben nicht einmal einen Pass über fünf Meter geschafft.“

Sah der Italiener eine schwache Vorstellung seiner Elf, so sah Klopp ein brillantes Spiel der Hausherren. Deshalb sei er auch für das Rückspiel im Stadio Olimpico am kommenden Mittwoch zuversichtlich. „Wir müssen in Rom wieder arbeiten, aber das ist kein Problem. Wir hätten auch arbeiten müssen, wenn wir 5:0 gewonnen hätten. Roma hätte auf jeden Fall versucht, zurückzukommen“, sagte Klopp, der sein Liverpool immer noch als einen Herausforderer betrachtet. „Wir sind nicht Barcelona, das die Champions League gefühlt 13 Mal gewonnen hat“, meinte er in Anspielung auf das Römer Wunder, das gegen Barcelona gelungen war.