Champions League: Überragender Konrad Laimer bei Bayern-Gala

Die Bayern brachten wie erwartet Brügge zum Einsturz, die Münchener setzten sich daheim klar mit 4:0. Bei dieser Gala spielte sich Österreichs Teamspieler Konrad Laimer mit einer überragenden Leistung in den Fokus. Die Bayern bogen schon sehr früh auf die Siegerstraße ein, als der 17-jährige Lennart Karl nicht nur für das 1:0 sorgte, sondern sich mit diesem Volltreffer auch zum jüngsten Bayern-Torschützen in der Champions League überhaupt kürte. Neun Minuten später assistierte der in Spiellaune befindliche Laimer Stürmerstar Harry Kane, der zum 2:0 einschob. Es handelte sich um seinen 20. Treffer im 12. Pflichtspiel in dieser Saison, eine mehr als beeindruckende Statistik.

Danach konnten es sich die Bayern leisten, einen Gang zurück zu schalten. Als sie das Tempo wieder erhöhten, fiel das 3:0, wieder nach Vorarbeit von Laimer. Diesmal traf Luis Diaz. Brügge hatte keine Chance ins Spiel zurück zu kommen. Die Bayern ließen das Spiel laufen, ohne an die Grenze gehen zu müssen und liefen nie Gefahr den klaren Sieg aus der Hand zu geben. Laimer hatte beim 4:0 wieder seinen Fuß im Spiel, seine Vorlage verwertete Jackson.

Frust-Sieg Liverpool musste die Trendwende gelingen nach vier Niederlagen in Folge. Zunächst spielte in Frankfurt aber die Eintracht auf und ging nicht unverdient durch den Ex-Salzburger Kristensen nach einem sehenswerten Konter 1:0 in Führung. Doch Liverpool fing sich und drehte die Partie noch vor der Pause. Und wie. Der Ex-Frankfurter Ekitike glich aus, Van Dijk traf nach einem Eckball zum 1:2, ebenso Konate zum 1:3. Liverpool schien die Krise vorzeitig beenden zu können. Nach der Pause konnten die Frankfurter gar nicht mehr ihren Senf zum Geschehen dazugeben, Liverpool erhöhte durch Gakpo nach Wirtz-Assist auf 4:1, der Ex-Salzburger Szoboszlai wenig später gar auf 5:1. Liverpool schoss sich den Frust von der geschundenen Seele und sich selbst aus der Krise.

