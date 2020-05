Ibrahimovic: Der Große mit dem weichen Kern

Ibrahimovic ist derzeit in aller Munde. Bereits am Wochenende hatte er mit einem Traumtor geglänzt. Beim 4:0 im französischen Ligaspiel gegen Bastia hatte er eine Flanke volley mit der Ferse über seine Schulter hinweg verwandelt.

Vier Treffer in einem einzigen Champions-League-Spiel erzielte er aber noch nie zuvor. Neun Spielern ist das bereits zuvor gelungen, zuletzt Robert Lewandowski bei Dortmunds 4:1-Sieg im Halbfinale gegen Real Madrid am 24. April. Fünf in einem Spiel gelangen bisher nur Lionel Messi – am 7. März 2012 beim 7:1 von Barcelona gegen Leverkusen.

Nach seiner Gala hält Ibrahimovic derzeit bei 37 Toren in der Königsklasse. Zwanzig mehr hat derzeit Cristiano Ronaldo vorzuweisen, der mit seinen Toren Nummer 56 und 57 am Mittwoch beim 2:1 gegen Juventus Turin Ruud van Nistelroy (56) in der ewigen Schützenliste überholte. Nur noch Raúl (71) und Messi (63) haben mehr als der Portugiese.