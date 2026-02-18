Norwegens Märchen geht weiter: Bodö/Glimt besiegt auch Inter Mailand

In Norwegen auf dem Kunstrasen von Bodö ist es nie leicht. Das musste etwa Startrainer Mourinho 2021 mit AS Roma erkennen, 1:6 gingen die Italiener damals im hohen Norden unter. Mittlerweile ist Bodö/Glimt ein Teilnehmer im Play-off der Champions League. Nach Siegen gegen Manchester City und bei Atletico Madrid sollte auch Inter gegen den starken Positionsfußball des Underdogs Probleme bekommen. Das kleine Stadion tobte im Hinspiel, als nach einer schönen Kombination Fet zum 1:0 traf (21.).

Anders als damals Roma drehte Inter auf, kämpfte sich zurück und traf zum verdienten 1:1 durch Esposito (30.). Mit dem Ausgleich wurde auch Bodö wieder offensiver, beide Teams hatten Chancen. Ein klassischer Bodö-Angriff mit flotten, flachen Pässen führte zum 2:1. Hauge, zuvor bei Milan und Frankfurt glücklos, traf für seinen Stammklub ins Kreuzeck (61.). Nur drei Minuten später legte Högh das ebenso famos gemachte 3:1 nach.

Torspektakel in Brügge In Brügge gab es einen schnellen Treffer nach einem Handspiel-Elfmeter. Alvarez knallte Atletico vom Punkt zum 0:1 (8.). Als knapp vor der Pause eine Ecke zum 0:2 durch Lookman führte, schienen die Madrilenen schon weiter.

Doch die Belgier kämpften und kamen durch einen Onyedika-Kopfball zum 2:1 (51.). Tresoldi glich aus zum 2:2 (61.). Atletico wankte, jubelte noch einmal (nach einem Eigentor von Ordonez), siegte aber doch nicht: Brügges Tzolis traf zum 3:3 (90.).

Bei Olympiakos schoss Schick mit einem Doppelschlag (60., 63.) Leverkusen zum 2:0-Sieg in Athen. Die Deutschen sind damit schon fast fix im Achtelfinale.

