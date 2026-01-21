Fußball

Trotz Unterzahl: Kane schießt Bayern ins Achtelfinale

Bayern-Star Kane
Die Bayern gaben sich gegen St-Gilloise keine Blöße, siegten 2:0 und folgten Arsenal ins Achtelfinale.
Von Peter Gutmayer
21.01.26, 23:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Arsenal hat sich mit dem Sieg bei Inter  schon am Dienstag ins Achtelfinale der Champions League geschossen. Am Mittwoch zog der FC Bayern nach. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen St-Gilloise buchte auch der deutsche Rekordmeister schon vor dem letzten Spieltag ein Ticket fürs Achtelfinale. Matchwinner für die Münchner, bei denen ÖFB-Star Konrad Laimer verletzt fehlte, war – wieder einmal – Harry Kane.

Peinliche Blamage der Stars: Manchester City wurde "regelrecht vernichtet"

Die Belgier mit dem ÖFB-Angreifer Raul Florucz (bis zur 67. Minute) hielten die Partie lange offen. Nach der Pause machte Kane jedoch mit einem Doppelpack alles klar (52., 55.). In Unterzahl (Gelb-Rot für Kim) vergab der Engländer sogar noch einen Elfmeter – und damit die Chance auf einen Hattrick. Dennoch: In 29 Saison-Pflichtspielen kommt Kane jetzt auf 34 Tore.

Ebenfalls auf einen Fixplatz im Achtelfinale hoffen darf der FC Barcelona nach einem 4:2-Erfolg bei Slavia Prag. Kurios dabei: Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski traf dabei sowohl ins eigene, als auch ins gegnerische Tor.  

Verwirrung: Algeriens Zidane darf bei WM trotz Sperre spielen

Schwer tat sich Chelsea gegen Pafos. Nach dem 1:0-Sieg sind aber auch die Blues auf  Achtelfinale-Kurs. Vor der finalen Runde liegen fünf englische Vereine in den Top 8.

Nur auf einem Play-off-Platz ist ManCity. Nach dem 1:3 bei Bodö/Glimt mussten die Stars ihre Wunden lecken – allen voran Erling Haaland. „Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich keine Tore geschossen habe. Es ist peinlich“, so der Norweger.

Mehr zum Thema

Champions League
kurier.at, gut  | 

Kommentare