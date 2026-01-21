Trotz Unterzahl: Kane schießt Bayern ins Achtelfinale

Arsenal hat sich mit dem Sieg bei Inter schon am Dienstag ins Achtelfinale der Champions League geschossen. Am Mittwoch zog der FC Bayern nach. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen St-Gilloise buchte auch der deutsche Rekordmeister schon vor dem letzten Spieltag ein Ticket fürs Achtelfinale. Matchwinner für die Münchner, bei denen ÖFB-Star Konrad Laimer verletzt fehlte, war – wieder einmal – Harry Kane .

Die Belgier mit dem ÖFB-Angreifer Raul Florucz (bis zur 67. Minute) hielten die Partie lange offen. Nach der Pause machte Kane jedoch mit einem Doppelpack alles klar (52., 55.). In Unterzahl (Gelb-Rot für Kim) vergab der Engländer sogar noch einen Elfmeter – und damit die Chance auf einen Hattrick. Dennoch: In 29 Saison-Pflichtspielen kommt Kane jetzt auf 34 Tore.

Ebenfalls auf einen Fixplatz im Achtelfinale hoffen darf der FC Barcelona nach einem 4:2-Erfolg bei Slavia Prag. Kurios dabei: Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski traf dabei sowohl ins eigene, als auch ins gegnerische Tor.