Showdown in der Königsklasse: Liverpool und Barcelona unter Druck

Der FC Bayern München, Liverpool FC und der FC Barcelona biegen am Mittwochabend in die Ligaphasen-Zielgerade der Champions League ein. Die zweitplatzierten Bayern empfangen in der siebenten von acht Runden Union Saint-Gilloise und Raul Florucz. Auf Liverpool wartet eine schwierige Auswärtsaufgabe bei Olympique Marseille, während Barca zu Gast ist bei Slavia Prag mit ÖFB-Legionär Muhammed Cham. Bayern: Laimer und Tausende Fans fehlen Die Bayern müssen gegen die Belgier auf den an der Wade verletzten Konrad Laimer verzichten. Die Mannschaft von Vincent Kompany befindet sich aber in Hochform und hat Jamal Musiala wieder zur Verfügung. In den drei Spielen 2026 feierten die Münchner drei Siege und erzielten 16 Tore. In der Champions League stehen bisher fünf Siege und eine Niederlage zu Buche. Gewinnen Harry Kane und Co. auch gegen Saint-Gilloise, ist ihnen ein Platz in den Top 8 realistischerweise nicht mehr zu nehmen.

Allerdings haben die Bayern diesmal nicht die volle Fanunterstützung im Rücken. In Folge einer UEFA-Strafe wegen unerlaubter Pyrotechnik bleibt ein Teil der Südkurve leer, das bedeutet mehr als 9.000 Zuschauer weniger. Union, dass bei sechs Punkten hält, braucht derweil dringend Punkte, um die Top 24 nicht zu versäumen. Liverpool erwartet "schwieriges Match" Etwas ausgeglichener ist die Ausgangslage in Marseille: Olympique und Liverpool trennen nur drei Zähler. Beide Teams brauchen einen Dreier, um im Kampf um einen Platz unter den besten acht Teams zu bleiben. Die Südfranzosen wollen sich die derzeit nur mittelmäßige Form des englischen Meisters zunutze machen.