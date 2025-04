Champions League live: Schaffen Bayern und Real den Turnaround?

Der FC Bayern München und Real Madrid stehen ab 21 Uhr in der Champions-League unter Zugzwang. Die Münchner müssen in ihrem Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand ein 1:2 aufholen. Titelverteidiger Real ist gegen Arsenal sogar mit einem 0:3-Defizit konfrontiert.

Die Madrilenen beschwören dabei vor Heimpublikum einmal mehr eine „Remontada“, eines ihrer gefürchteten Comebacks. Auf die Bayern und Coach Vincent Kompany wartet in Mailand eine knifflige Aufgabe. Inter hat in dieser Saison von elf CL-Partien nur eine verloren (0:1 in Leverkusen),