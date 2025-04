Champions League: Arnautovic hofft gegen Bayern auf eine Premiere

Es wird ernst in der Champions League. Acht Teams sind noch im Rennen um die begehrte Trophäe, am Dienstag stehen die ersten beiden Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Während Titelverteidiger Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba zu Arsenal nach London muss, empfangen die Bayern Inter Mailand in München (21 Uhr/live auf Sky).

„Das ist ein Duell, um so richtig die Tür aufzustoßen in Richtung Finale dahoam“, unterstrich Thomas Müller die Bedeutung der Partie gegen die Mailänder. Der 35-Jährige ist heiß, seit bekannt wurde, dass er München im Sommer verlassen muss, noch ein bisschen mehr. Er will sich mit dem Titel in der Königsklasse verabschieden. Die Krönung, sprich das Finale, findet dabei am 31. Mai in der heimischen Allianz Arena statt. „Das ist jetzt was wirklich zählt“.