Champions League: Real trifft schon wieder auf Benfica
Im K.o.-Phasen-Play-off der Champions League kommt es zur Neuauflage des letzten Duells der Ligaphase zwischen Rekordsieger Real Madrid und Benfica Lissabon. Die Portugiesen hatten am Mittwoch mit einem 4:2 gegen ÖFB-Star David Alaba und Co. samt Tormanntor von Anatolij Trubin in letzter Sekunde den Sprung unter die Top 24 geschafft. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar, die Spanier haben im Rückspiel Heimrecht.
Titelverteidiger Paris St. Germain misst sich mit AS Monaco, Vorjahresfinalist Inter Mailand mit Sturm-Graz-Quali-Bezwinger Bodö/Glimt. Borussia Dortmund trifft mit Marcel Sabitzer auf Atalanta Bergamo, Atletico Madrid bekommt es mit Club Brügge zu tun. Juventus Turin ist gegen Galatasaray Istanbul genauso Favorit wie Newcastle United gegen Karabach Agdam. Bayer Leverkusen kämpft gegen Olympiakos Piräus um den Einzug ins Achtelfinale. Das Ticket für diese Runde haben Arsenal, Bayern München (Konrad Laimer), Liverpool, Tottenham (Kevin Danso), FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City durch Top-Acht-Platzierungen in der Ligaphase schon vorzeitig gelöst.
Benfica Lissabon - Real Madrid (David Alaba)
Bodö/Glimt - Inter Mailand
AS Monaco - Paris St. Germain
Karabach Agdam - Newcastle United
Galatasaray Istanbul (Yusuf Demir) - Juventus Turin
Club Brügge - Atletico Madrid
Borussia Dortmund (Marcel Sabitzer) - Atalanta Bergamo
Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
(Hinspiele am 17./18. Februar, Rückspiele am 24./25. Februar)
