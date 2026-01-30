Champions League: Real trifft schon wieder auf Benfica

Fußball

Benfica vs. Real
In Nyon wurden die Play-off-Duelle in der Champions League ausgelost. Es kommt zu einer brisanten Neuauflage
30.01.26, 12:58

Im K.o.-Phasen-Play-off der Champions League kommt es zur Neuauflage des letzten Duells der Ligaphase zwischen Rekordsieger Real Madrid und Benfica Lissabon. Die Portugiesen hatten am Mittwoch mit einem 4:2 gegen ÖFB-Star David Alaba und Co. samt Tormanntor von Anatolij Trubin in letzter Sekunde den Sprung unter die Top 24 geschafft. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar, die Spanier haben im Rückspiel Heimrecht. 

Champions League: Viele Top-Klubs müssen eine Ehrenrunde drehen

Titelverteidiger Paris St. Germain misst sich mit AS Monaco, Vorjahresfinalist Inter Mailand mit Sturm-Graz-Quali-Bezwinger Bodö/Glimt. Borussia Dortmund trifft mit Marcel Sabitzer auf Atalanta Bergamo, Atletico Madrid bekommt es mit Club Brügge zu tun. Juventus Turin ist gegen Galatasaray Istanbul genauso Favorit wie Newcastle United gegen Karabach Agdam. Bayer Leverkusen kämpft gegen Olympiakos Piräus um den Einzug ins Achtelfinale. Das Ticket für diese Runde haben Arsenal, Bayern München (Konrad Laimer), Liverpool, Tottenham (Kevin Danso), FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City durch Top-Acht-Platzierungen in der Ligaphase schon vorzeitig gelöst.  

