Champions League: Real trifft schon wieder auf Benfica

Im K.o.-Phasen-Play-off der Champions League kommt es zur Neuauflage des letzten Duells der Ligaphase zwischen Rekordsieger Real Madrid und Benfica Lissabon. Die Portugiesen hatten am Mittwoch mit einem 4:2 gegen ÖFB-Star David Alaba und Co. samt Tormanntor von Anatolij Trubin in letzter Sekunde den Sprung unter die Top 24 geschafft. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar, die Spanier haben im Rückspiel Heimrecht.