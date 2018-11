Champions League: Ajax nach Sieg bei AEK Athen im Achtelfinale

Mit einem 2:0-Auswärtssieg über AEK Athen hat Ajax Amsterdam am Dienstagabend den Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale perfekt gemacht. Die Niederländer siegten durch einen Doppelschlag von Dusan Tadic (68./Elfmeter, 72.) und sind von Benfica Lissabon nicht mehr einzuholen. Sollten die Portugiesen am späteren Abend gegen Bayern München nicht gewinnen, ist in Gruppe E bereits alles entschieden.

Ebenfalls entschieden ist der Aufstiegskampf in der Gruppe G - noch vor dem Schlager zwischen der AS Roma und Real Madrid am Abend: Weil ZSKA Moskau das Heimspiel gegen Viktoria Pilsen mit 1:2 verlor, sind die beiden Spitzenklubs bereits sicher im Achtelfinale. ZSKA ging durch einen Elfmeter von Nikola Vlasic nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung, kassierte aber nach knapp einer Stunde den Ausgleich durch Roman Prochazka (56.). Lukas Hejda versetzte den russischen Aufstiegshoffnungen mit dem Siegtreffer zum 2:1 aus Pilsener Sicht (81.) den Todesstoß.