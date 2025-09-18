Bittere Pleite für Adi Hütter in der Champions League

Die Mannschaft von Nicky Hayen legt den Grundstein für den Erfolg bereits in der ersten Halbzeit mit drei Toren durch Nicolo Tresoldi (32.), Raphael Onyedika (39.) und Hans Vanaken (42.). Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Brügge das spielbestimmende Team. Monaco versucht durch mehrere Wechsel, darunter die Hereinnahme von Ansu Fati, neue Impulse zu setzen, findet aber kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Belgier. Stattdessen sind es erneut die Hausherren, die zuschlagen: Der eingewechselte Mamadou Diakhon trifft in der 75. Minute zum 4:0 und sorgt damit für die Vorentscheidung. Den Gästen gelingt in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer durch Ansu Fati (90.+1). Das Team von Monaco war wegen eines Problems mit der Klimaanlage an Bord des Flugzeugs erst am Matchtag nach Belgien gereist.

Leverkusen kam beim dänischen Meister FC Kopenhagen nur zu einem 2:2.