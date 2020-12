Champions-League-Achtelfinale für Top-Sechs-Länder reserviert

Das Maximum von 18 Punkten in der Gruppenphase schaffte diesmal kein Verein. Die Bayern mit ÖFB-Star David Alaba in der Salzburg-Gruppe A und Manchester City verbuchten jeweils fünf Siege sowie ein Remis und somit 16 Zähler. Daneben blieben nur noch Chelsea (14) als Sieger im Pool E und Remis-Spezialist Lazio Rom (10) als Zweiter der Gruppe F ungeschlagen. Juventus und Barcelona kamen in der Gruppe G beide auf 15 Punkte, kassierten aber jeweils eine Niederlage im direkten Duell.