Wr. Neustadt kann Kapitän Hlinka halten

Toni Polster war am Dienstag in der Südstadt nicht das einzige neue Gesicht. Der Neo-Coach der Admira durfte mit Außenspieler Wilfried Domoraud ( Mattersburg) auch gleich einen neuen Spieler begrüßen. Ob es weitere Verstärkung geben wird, ist unklar – Polster: „Ich weiß um die finanziell angespannte Lage des Klubs Bescheid.“

Das erste große Ziel ist erneut der Klassenerhalt. Abstiegsfavorit Nummer eins ist die Admira dennoch nicht, sondern wieder einmal Wiener Neustadt. Der Lokalrivale konnte aber zwei Stützen halten und hat einen Stürmer mit Potenzial dazubekommen. Der Kapitän heißt weiterhin Peter Hlinka. Der 34-jährige Slowake entschied sich gegen Ried, wo er als Abwehrchef der Dreierkette vorgesehen gewesen wäre, und bleibt als defensiver Mittelfeldspieler ein weiteres Jahr. Christoph Martschinko konnte noch eine Saison von Salzburg ausgeliehen werden. Im Angriff wurde das Tauziehen gegen St. Pölten um David Witteveen gewonnen. Der 28-Jährige hatte Grödig mit 17 Toren in die Bundesliga geschossen und kommt ablösefrei für eine Saison mit Option bis 2015.

Sturm Graz muss die nächsten Wochen auf Neuzugang Daniel Beichler verzichten. Der 24-Jährige leidet an einer Gehirnhautentzündung. Mit Bukva, Ciftci, Okotie ( Austria), Sukuta-Pasu ( Bochum), Neuhold (Altach) Koch und Stefan Stangl (beide Wr. Neustadt) verlassen sieben Spieler den Verein.

In Ried kündigt Manager Stefan Reiter noch zwei Neue an – einen Meilinger-Ersatz für die linke Flanke und einen Defensivspieler. Als letzter Bundesligist startet heute Salzburg in die Vorbereitung.