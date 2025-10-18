Ried drehte Partie beim WAC: Joker verdarb Pacult das Debüt

Es dauerte nicht einmal 20 Minuten, bis Peter Pacult erstmals als WAC-Trainer jubeln durfte. Zukic traf per Kopf zur 1:0-Führung gegen die SV Ried. Für den Serben war es bereits das vierte Saisontor – dazu hat er sechs Assists und Topscorer der Liga. Die Freude bei den Kärntnern mit ihrem neuen Coach hielt jedoch nicht lange an, die Gäste wurden stärker. Und sollten sich nach der Pause belohnen. Mutandwa kam als Joker, sah – und traf nur 27 Sekunden später zum verdienten Ausgleich (53.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, Mutandwa hätte das Spiel beinahe komplett gedreht, doch Keeper Polster konnte sich auszeichnen (75.). Auf der anderen Seite scheiterte Avdijaj an Goalie Leitner. Alles rechnete schon mit einem Remis, bis Diabate gegen Rossdorfer die Notbremse zog, Rot sah – und Edeljoker Mutandwa Ried per Elfmeter zum 2:1-Sieg schoss.