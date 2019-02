Bundesliga: Viele Klubs haben von Anpfiff weg großen Druck

Vier Runden sind noch zu absolvieren, ehe die Tabelle in zwei Teile dividiert wird: die Meister- und die Qualifikationsgruppe. Für die Admira steht zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga gleich viel auf dem Spiel.

Vor der Heimpartie am Samstag gegen Wacker Innsbruck beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Vorletzten Altach drei Zähler, die auf dem zehnten Platz liegenden Tiroler liegen sechs Zähler entfernt. Eine Niederlage würde die missliche Situation der Südstädter verschärfen, doch Trainer Geyer ist gelassen. „Die Rechnerei machen wir nicht mit. Die Tabelle ist, wie sie ist“, erklärte der Deutsche, gab aber auch zu: „Wir wollen am Ende unser Ziel erreichen und wissen, dass wir dafür Punkte brauchen.“ Optimismus schöpft Geyer aus der seinen Angaben zufolge gelungenen Vorbereitung. „Wir haben in den letzten Wochen gut gearbeitet und sind als Mannschaft noch enger zusammengewachsen.“ Der Wahrheitsbeweis soll gegen Wacker erbracht werden.