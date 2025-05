Bundesliga-Endspiel im ORF mit Prohaska und Pariasek

Der neue Meister könnte aber auch aus Wien kommen. Falls der WAC in Graz gewinnt und die Austria zeitgleich gegen Blau Weiß Linz gewinnt, sind die Veilchen neuer Meister. Die von Didi Kühbauer trainierten Kärntner wiederum würden nur dann Meister werden, wenn man selbst in Graz drei Punkte holt und die Austria nicht gegen die Linzer gewinnt.

Zwei von drei möglichen Meistern spielen am Samstag also in Graz, was dem ORF bei diesem Bundesliga-Endspiel mit Sicherheit gute Quoten bescheren dürfte. Auch das Stadion ist mit 16.000 Fans natürlich längst ausverkauft.

Fest steht auch bereits, wer beim Öffentlich-rechtlichen am Samstag durch die Sendung führen wird. Moderator ist Rainer Pariasek. Die Experten an seiner Seite werden Roman Mählich und Herbert Prohaska sein. Kommentiert wird das Spiel von Dietmar Wolff, an seiner Seite wird Michael Liendl als Co-Kommentator zu hören sein. Der 39-Jährige spielte selbst lange Jahre für den WAC in der Bundesliga. Die Interviews führen wird Alina Zellhofer.