Bundesliga-Live: So steht es bei Sturm Graz gegen Salzburg

In Graz trifft heute der Salzburger Fabio Ingolitsch mit Sturm auf den Steirer Daniel Beichler mit Salzburg. Nachdem es für Sturm zuletzt beim 5:2 bei der Wiener Austria auch den ersten Auswärtssieg unter Trainer Ingolitsch gab, kassierte Salzburg beim 0:1 gegen Rapid die dritte Niederlage in Folge.

Vor allem Salzburg steht unter Druck, bei einer Niederlage würde der Rückstand zu Sturm bereits sieben Punkte betragen. Gewinnen die Salzburger, dann ist alles wieder offen.