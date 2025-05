Meister Sturm baut vor: Wüthrich vor dem Absprung, Deutscher fix ausgeliehen

Nun ist alles in trockenen Tüchern: Sturm Graz hat sich in der Defensive mit Tim Oermann verstärkt. Der 21-jährige Innenverteidiger wurde für eine Saison von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Zudem kommt Stümer Axel Kayombo. Der 19-jährige Stürmer kommt vom FC Basel und unterschrieb einen „langfristigen Vertrag“ in Graz