Bundesliga: Salzburg, Austria und Sturm proben den Ernstfall

Das Wochenende steht in ganz Europa im Zeichen brisanter Derbys. So auch in Österreich.

Westderby in Salzburg

Die WSG Tirol hat schon vor dem Anpfiff am Samstag in Salzburg Erstaunliches geschafft – den großen AC Milan in den Schatten zu stellen. Für die Salzburger ist es die Generalprobe für die Champions League gegen Italiens Meister am Dienstag. „Zuerst steht aber die WSG Tirol auf dem Programm“, mahnt Trainer Matthias Jaissle. Milan sei noch zweitrangig: „Wir wollen Meister werden, um weiterhin die Chance zu haben, gegen so große Teams wie Milan zu spielen.“ Ein Sieg wäre „wichtig fürs Gemüt“, würde Salzburg vorübergehend an die Spitze hieven.

"Austria-Derby" in Wien

Zwischen Cup und Europacup lautet der violette Alltag Lustenau. Mit einem Sieg im Heimspiel möchten die Wiener im Duell der Austrias Anlauf nehmen in Richtung Conference League, die am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen Beer Sheva startet. „Wir wollen im Flow bleiben“, hofft Trainer Manfred Schmid. „Das Spiel gegen Lustenau ist wichtig in Hinblick auf den Herbst.“