Duell der Verfolger: So steht es bei Salzburg gegen den WAC

Wer bleibt dran an Leader Sturm? Salzburg hat fünf Punkte Rückstand, will zumindest den Druck aufrecht erhalten. Aber Vorsicht: Der WAC hat sich zuletzt beim 5:1 gegen Rapid in Topform gezeigt und kann mit einem Sieg an den Salzburgern vorbeiziehen. Allerdings warten die Wolfsberger schon 13 Spiele auf einen Sieg gegen den Vizemeister.