Salzburg baut auf 850 Liter Freibier und Rotation

Mit 850 Litern Freibier will Salzburg schon vor dem ersten Heimspiel der Saison für Stimmung sorgen. Die werden vor der Partie gegen den GAK am Samstag (19.30/live auf Sky) an die Fans ausgeschenkt. Die Laune von Trainer Thomas Letsch vor dem Anpfiff könnte besser sein. Drei Tage nach dem bitteren 0:1 in der Champions-League-Qualifikation gegen Brügge wollen die Salzburger den ersten Sieg in der Liga einfahren.

Mit den gezeigten Leistungen gegen Brügge und auch beim 2:2 in Ried war Letsch nicht unzufrieden – nur die Ergebnisse passten nicht. „Wir wollen diesmal gut spielen, müssen aber unbedingt drei Punkte holen“, weiß der Coach.