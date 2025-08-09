Salzburg baut auf 850 Liter Freibier und Rotation
Mit 850 Litern Freibier will Salzburg schon vor dem ersten Heimspiel der Saison für Stimmung sorgen. Die werden vor der Partie gegen den GAK am Samstag (19.30/live auf Sky) an die Fans ausgeschenkt. Die Laune von Trainer Thomas Letsch vor dem Anpfiff könnte besser sein. Drei Tage nach dem bitteren 0:1 in der Champions-League-Qualifikation gegen Brügge wollen die Salzburger den ersten Sieg in der Liga einfahren.
Mit den gezeigten Leistungen gegen Brügge und auch beim 2:2 in Ried war Letsch nicht unzufrieden – nur die Ergebnisse passten nicht. „Wir wollen diesmal gut spielen, müssen aber unbedingt drei Punkte holen“, weiß der Coach.
Dazu wären frische Kräfte nötig, wie der Deutsche verriet – er setzt auf Rotation: „Es wird wahrscheinlich vier, fünf Änderungen geben.“ Eine ergibt sich von selbst: Durch die Sperre von Frans Krätzig wird Aleksa Terzic links in die Viererkette rutschen. Probleme hatte Salzburg zuletzt mit der Chancenverwertung. Noch hat sich kein richtiger Goalgetter herauskristallisiert, wie auch Letsch bestätigt: „Es ist noch immer ein Battle da vorne, auch dahinter auf der Zehnerposition.“ Wohl von Beginn an darf sich diesmal der erst 17-jährige Kerim Alajbegovic versuchen. Die Leverkusen-Leihgabe hinterließ zuletzt einen starken Eindruck.
Neben den drei Punkten will Stefan Lainer auch „ein gutes Gefühl für Dienstag mitnehmen“. Da muss man zum Rückspiel nach Brügge.
