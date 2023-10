Neustart für Barisic: Welches Gesicht zeigt Rapid gegen den LASK?

➤ Mehr lesen: Die bittere Niederlage des LASK bei St-Gilloise

Aber der Wiener hat auch gesehen, dass die Linzer beim 1:2 in Brüssel im Finish nicht mehr dagegenhalten konnten. „Es ist wohl auch sehr schwer, dieses Tempo 90 Minuten zu halten.“ Den Hütteldorfern könnte also zu gute kommen, was sie – in an sich erfolgreicheren Zeiten – selbst oft beklagt haben: Dass beim LASK durch die Doppelbelastung am Ende ein paar Prozente fehlen werden.

Zuwarten würden die Hausherren deswegen aber nicht: „Wir wollen sofort offensiv auftreten, hoffentlich, ohne zu viel Blödsinn mit dem Ball zu machen.“ Lukas Grgic könnte gegen seinen Ex-Klub erstmals in der Liga von Beginn an rackern.