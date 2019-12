Bundesliga live: Rapid voran, Salzburg mit Rot und Gegentor

Für Red Bull Salzburg geht ein intensiver Herbst am Samstag mit der Auswärtspartie gegen den TSV Hartberg zu Ende. Im ersten Spiel nach dem Out in der Champions-League und gleichzeitig letzten Match vor der Winterpause will Österreichs Serienmeister noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um den zwei Punkte zurückliegenden LASK in der Bundesliga auf Distanz zu halten. Erling Haaland steht wegen Bauchmuskelproblemen nicht zur Verfügung.