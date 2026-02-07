Die Kühbauer-Serie hält: LASK schließt zu Leader Salzburg auf

Nun hat man freilich die Ziele korrigiert. Muss man – nach dem 1:0-Sieg am Samstag gegen die WSG Tirol liegt man punktegleich mit Leader Salzburg auf Rang zwei. Acht Siege in neun Liga-Spielen unter Kühbauer (nur ein 2:2 in Hartberg) sprechen Bände. Und im Cup, da ist man im Gegensatz zu den Wiener Klubs und Meister Sturm auch noch dabei.

Als Didi Kühbauer im Oktober den LASK übernahm, wurde ein Platz in der Meistergruppe als Ziel ausgegeben. Von Minimalziel konnte keine Rede sein, die Linzer rangierten damals auf den vorletzten Platz.

Der Spielbeginn gegen die Tiroler verzögerte sich etwas, weil die Verbindung zum VAR nicht klappte. Danach waren aber vor allem die Offensivkräfte voll da: Der in Hochform und WM-Form befindliche Kalajdzic leistete ein Zuspiel auf Stürmer-Kollegen Samuel Adeniran, der zum 1:0 traf (17.). Nur eine Minute späte hätte WSG-Spieler Wels getroffen, er hatte zuvor aber den Ball auf den Arm getroffen – doch kein Erfolgserlebnis. Die Linzer hatten mehr vom Spiel, aber auch die Gäste kamen zu guten Offensivaktionen.

Nach der Pause wurde der LASK immer dominanter, auch wenn Chancen Mangelware waren. Die Tiroler wurden erst am Ende gefährlicher.

Nach dem OÖ-Derby in Ried kommt in zwei Wochen Salzburg in die Raiffeisen-