Die Kühbauer-Serie hält: LASK schließt zu Leader Salzburg auf

Tolle Serie: Kühbauer darf vom Meistertitel träumen.
In einem ereignisarmen Match schlagen die Linzer die WSG Tirol 1:0.
07.02.26, 19:01

Als Didi Kühbauer im Oktober den LASK übernahm, wurde ein Platz in der Meistergruppe als Ziel ausgegeben. Von Minimalziel konnte keine Rede sein, die Linzer rangierten damals auf den vorletzten Platz.

Nun hat man freilich die Ziele korrigiert. Muss man – nach dem 1:0-Sieg am Samstag gegen die WSG Tirol liegt man punktegleich mit Leader Salzburg auf Rang zwei. Acht Siege in neun Liga-Spielen unter Kühbauer (nur ein 2:2 in Hartberg) sprechen Bände. Und im Cup, da ist man im Gegensatz zu den Wiener Klubs und Meister Sturm auch noch dabei.

LASK-Erfolgstrainer Kühbauer: "Es ist der Glaube, der Zusammenhalt"

Der Spielbeginn gegen die Tiroler verzögerte sich etwas, weil die Verbindung zum VAR nicht klappte. Danach waren aber vor allem die Offensivkräfte voll da: Der in Hochform und WM-Form befindliche Kalajdzic leistete ein Zuspiel auf Stürmer-Kollegen Samuel Adeniran, der zum 1:0 traf (17.). Nur eine Minute späte hätte WSG-Spieler Wels getroffen, er hatte zuvor aber den Ball auf den Arm getroffen – doch kein Erfolgserlebnis. Die Linzer hatten mehr vom Spiel, aber auch die Gäste kamen zu guten Offensivaktionen.

Nach der Pause wurde der LASK immer dominanter, auch wenn Chancen Mangelware waren. Die Tiroler wurden erst am Ende gefährlicher.

Nach dem OÖ-Derby in Ried kommt in zwei Wochen Salzburg in die Raiffeisen-

Vorschau: Admiral Bundesliga Regular Season # Team SP S U N TD PT. 1 Salzburg 18 9 5 4 13 32 2 LASK 18 10 2 6 4 32 3 Austria Wien 18 9 2 7 1 29 4 Sturm Graz 17 9 1 7 4 28 5 Hartberg 18 7 6 5 4 27 6 SK Rapid 18 7 5 6 0 26 7 Ried 17 8 2 7 0 26 8 Wolfsberger AC 17 7 3 7 4 24 9 Rheindorf Altach 17 5 6 6 -1 21 10 WSG Tirol 18 5 6 7 -3 21 11 Grazer AK 17 3 6 8 -12 15 12 Blau-Weiß Linz 17 3 2 12 -14 11 #: Position Team: Team SP: Spiele S: Siege U: Unentschieden N: Niederlagen T: Tore GT: Gegentore TD: Torverhältnis PT.: Punkte Meistergruppe Qualifikationsgruppe
