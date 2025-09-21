Bundesliga: LASK-Sieg im Linzer Derby, Remis in Altach

Nur acht Sekunden waren gespielt, da gab es im Linzer Derby am Sonntag den ersten Schuss in Richtung Tor. Paul Mensah hatte es für Blau-Weiß probiert. Ein verheißungsvoller Auftakt in ein packendes Derby? Vielleicht, doch gekommen ist es schließlich ganz anders.

Zu sehen gab es vor allem ein Duell, das keiner der beiden verlieren wollte. Risiko und Offensivdrang waren überschaubar, wenngleich beim LASK das Bemühen zu erkennen war und die Gäste auf Kontersituationen lauerten. Und das war am Ende zu wenig. Der LASK von Coach Joao Sacramento gewann vor einer tollen Kulisse mit 18.134 Fans mit 2:0 und schob sich durch den zweiten Saisonsieg vorbei am Stadtrivalen auf Rang zehn.

Für Blau-Weiß hatte es schon nach einer halben Stunde zwei Rückschläge gegeben. Torjäger Shon Weissman, der bei seinem Debüt vor einer Woche gegen den GAK im Doppelpack getroffen hatte, fiel in einem Zweikampf auf die Schulter und musste verletzt vom Platz. Auch Alexander Briedl verletzte sich bei einem Duell mit LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic, der erstmals in der Startelf gestanden war, aber keine brauchbaren Bälle im Strafraum bekam.

Ein Fallrückzieher von Usor war lange Zeit das einzige Highlight im Spiel. Im Finish intensivierten die Athletiker noch einmal ihre Bemühungen, und der fünf Minuten zuvor eingewechselte Steirer Christoph Lang sorgte mit einem platzierten und sehenswerten Flachschuss ins rechte Eck für den Lucky Punch (86.). Mit Kryštof Daněk staubte in der Nachspielzeit nach einem Fehlgriff von Goalie Viktor Baier der zweite Joker noch zum Endstand ab.