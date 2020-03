Bundesliga in der Corona-Krise: Geisterspiele oder Abbruch?

Die Coronakrise bringt auch Österreichs Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Nach absolviertem Grunddurchgang steht die Liga still, es ist offen, ob und wie die Saison zu Ende gebracht wird. Am Mittwoch wird die Liga in einer Klubkonferenz erste Gespräche führen. Laut Liga-Vorstandsvorsitzendem Christian Ebenbauer sind Geisterspiele ebenso eine Option wie ein Meisterschaftsabbruch.

Vorerst ist der Spielbetrieb in der Liga bis Anfang April ausgesetzt. "Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass bis Ostern keine Kugel rollen wird - wenn nicht sogar darüber hinaus", meinte Ebenbauer dazu am Montagabend bei "Servus TV". Was dann passiert, werde man nun erstmals besprechen. "Ist es überhaupt sinnvoll mit Geisterspielen, oder reden wir über Meisterschaftsabbruch."