Bundesliga: Im TV-Streit droht der "große Crash"

Sonntagsgegner St. Pölten hatte sich bereits vor dem Remis in Hartberg festgelegt – wie bei der letzten Klubkonferenz. „Wir stimmen wieder für eine Änderung. Weil wir glauben, dass die gesamte Verteilung ohnehin noch einmal aufgeschnürt werden muss“, sagt Andreas Blumauer, der General Manager der St. Pöltner. Der SKN rechnet damit, durch den angestrebten Wegfall der Zuschauerzahlen als Verteilungsfaktor insgesamt 200.000 Euro mehr pro Jahr zu kassieren.

Blumauer betont aber auch, dass der seit Sommer reduzierte Fluss an Förderungen in die 2. Liga wieder erhöht werden müsste: „Wenn künftig nicht mehr TV-Geld an die Zweitligisten abgegeben wird, kann diese Liga nicht überleben.“