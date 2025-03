Der Kapfenberger SV zog den Lizenz-Antrag für die Bundesliga zurück

Der in der 2. Liga spielende Kapfenberger SV hat seinen Antrag auf eine Lizenz in der Fußball-Bundesliga zurückgezogen. Wie die Obersteirer am Donnerstag bekannt gaben, sind die dafür notwendigen Beschlüsse der Stadt Kapfenberg zur Modernisierung des Alpenstadions bis zum Ende der Lizenzierungsfrist nicht ergangen. Kapfenberg stellt damit nur den Antrag auf eine Spielgenehmigung für die nächste Saison in der 2. Liga. Aktuell ist der KSV in der Tabelle auf Rang acht zu finden.