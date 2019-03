Brexit: Warum auch die Premier League zittern muss

Nachteile bei der Suche nach Nachwuchs

Voraussetzung für diese Arbeitserlaubnis ist, dass der Profi - vereinfacht gesagt - ein etablierter Nationalspieler ist. Die FA orientiert sich bezüglich der Einsatzzeiten an der FIFA-Rangliste der Nationalteams. Von einem Profi Venezuelas, das derzeit Platz 31 belegt, werden danach mehr Einsätze verlangt als von einem Spieler Brasiliens, das Dritter der FIFA-Weltrangliste ist. Dass solche Regelungen in Zukunft für alle nicht-britischen Profis gelten könnten, sorgt in der Liga für Unsicherheit und Unruhe.

Denn auch bei der Suche nach dem Nachwuchs könnte die Premier League bald Nachteile gegenüber anderen europäischen Ligen haben. Noch können die Klubs Talente schon im Alter von 16 Jahren verpflichten. So trat der heutige französische Superstar Paul Pogba als Teenager der Jugendakademie von Manchester United bei. Der Spanier Cesc Fabregas wechselte als 16-Jähriger zu Arsenal.