Boxing Day: Wieso die Premier League mit einer Tradition bricht

Der traditionelle „Boxing Day“ in der englischen Premier League ist in diesem Jahr nur ein Schatten seiner selbst. Üblicherweise wird am 26. Dezember fast eine volle Runde ausgetragen. Der Termin ist bei Fußballfans äußerst beliebt. In diesem Jahr ist am Stefanitag aber nur eine Partie angesetzt - jene zwischen Rekordmeister Manchester United und Newcastle United.

Die Profiliga führte den engen Terminkalender als Grund für ihr dünnstes „Boxing Day“-Programm seit 1982 an. Durch die Ausweitung der Europacup-Bewerbe im Vorjahr stehen der Premier League für ihre 38 Runden nur noch 33 Wochenenden zur Verfügung. Fünf Runden sind unter der Woche vorgesehen.