Schwer verletzt: Weltfußballerin Bonmati fällt lange aus

Die spanische Nationalspielerin und Weltfußballerin Aitana Bonmatí hat sich laut Angaben des spanischen Fußballverbands im Training verletzt und wird für mehrere Wochen ausfallen. Damit steht die Offensivakteurin auch beim Rückspiel des Nations-League-Finals gegen Deutschland am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) nicht zur Verfügung.