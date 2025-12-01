Schwer verletzt: Weltfußballerin Bonmati fällt lange aus
Die Spanierin zog sich einen Wadenbeinbruch zu.
Die spanische Nationalspielerin und Weltfußballerin Aitana Bonmatí hat sich laut Angaben des spanischen Fußballverbands im Training verletzt und wird für mehrere Wochen ausfallen. Damit steht die Offensivakteurin auch beim Rückspiel des Nations-League-Finals gegen Deutschland am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) nicht zur Verfügung.
Wie der Verband mitteilte, musste die 27-Jährige die Trainingseinheit am Sonntag aufgrund von Schmerzen abbrechen. Die anschließende Untersuchung ergab einen Bruch des linken Wadenbeins. Bonmatí war noch am Freitag im Hinspiel in Kaiserslautern über 90 Minuten im Einsatz, das 0:0 endete.
