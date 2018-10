Bolts Profikarriere in Australien droht am Geld zu scheitern

Die erhoffte Profikarriere von Sprintlegende Usain Bolt beim australischen Fußballclub Central Coast Mariners droht am Geld zu scheitern. Der Verein aus der A-League teilte am Dienstag mit, es sei unwahrscheinlich, dass der Jamaikaner das Angebot des Clubs akzeptiert - sofern sich nicht noch ein Sponsor findet. So lange es keine Einigung gebe, werde Bolt nicht mehr mit dem Team trainieren.