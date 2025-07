Aufatmen in Bischofshofen: Cupspiel gegen Meister Sturm kann stattfinden

Es ist noch einmal alles gutgegangen. Das Auftaktspiel vom Sturm Graz im ÖFB-Cup kann nun doch wie geplant in Bischofshofen (Salzburg) über die Bühne gehen. Laut Stadtgemeinde Bischofshofen steht der Partie am 25. Juli in Bischofshofen nichts mehr im Wege. Zuvor stand das Spiel wegen Sicherheitsbedenken auf der Kippe.