Bis 2024: Der LASK verlängert den Vertrag von Peter Michorl

Zu seiner Vertragsverlängerung sagt Michorl: "Ich fühle mich in Linz pudelwohl und habe dem LASK meine ganze Profi-Karriere zu verdanken. Nach sechs Jahren in Schwarz-Weiß habe ich mich für weitere vier Jahre entschieden, weil ich eine positive Entwicklung sehe und meine Geschichte beim LASK noch nicht zu Ende erzählt ist. Im Gegenteil, ich habe noch viel vor: Bald kommt das neue Stadion, wo wir hoffentlich viele Siege feiern können. Kurzfristig ist es jetzt unser großes Ziel, die Europa-League-Gruppenphase zu erreichen. Langfristig ist es mein Traum, mit dem LASK einen Titel zu feiern. Der LASK ist nach all den Jahren eine echte Herzensangelegenheit geworden, ein Titel für Schwarz-Weiß wäre die Krönung."

Dominik Thalhammer, der neue Trainer des LASK, sagt: "Peter ist ein ganz feiner Fußballer, der über ein ausgezeichnetes Spielverständnis verfügt. Hinzu kommen seine hohe Passqualität und die Qualität bei ruhenden Bällen. In den letzten zwölf Tagen der Vorbereitung ist er sehr motiviert und mit großen Ambitionen aufgetreten. Als Trainer bin ich sehr froh darüber, ihn im Team zu haben. Seine Vertragsverlängerung zeigt, dass er sich zu hundert Prozent mit dem Verein identifiziert und dass er fest entschlossen ist, seine nächsten Ziele gemeinsam mit dem LASK zu erreichen."